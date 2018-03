ONU pede a líderes que ainda permaneçam em Copenhague

As Nações Unidas pediram aos líderes do mundo nesta sexta-feira, 18, para pernoitar em Copenhague devido ao impasse na cúpula climática da ONU destinada a terminar na sexta-feira, informou o Comissário da União Européia para o Meio Ambiente, Stavros Dimas.

"O Secretário-Geral das Nações Unidas (Ban Ki-moon) pediu às pessoas para não deixarem as negociações hoje à noite ", disse Dimas a jornalistas.

Ele afirmou que estava confiante de que os líderes acabariam por chegar a um acordo. "Eu não consigo imaginar 120 líderes voltando aos seus países com as mãos vazias. Todos expressaram o compromisso de combater as alterações climáticas".