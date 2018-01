ONU lança oficialmente o 'Ano do Gorila'

O "ano do gorila" começou nesta segunda-feira, 1º - uma tentativa da ONU de levantar fundos para os primatas ameaçados de extinção devido a doenças, caça e desmatamento. Representantes da ONU disseram esperar levantar cerca de US$ 630 mil para projetos que combatam as pricipais ameaças aos animais. "Precisamos usar os recursos que levantarmos para promover o turismo de observação de gorilas, para conseguir mais equipamentos para as patrulhas que protegem os animais", disse Robert Hepworth. "Precisamos fazer mais para conservar seu habitat." O ano do gorila foi lançado em uma cerimônia em Roma, onde o príncipe Albert II de Mônaco e representantes de mais de 100 países se reúnem, nesta semana, para discutir medidas de proteção para cerca de 30 espécies ameaçadas por poluição, mudança climática e caça. Os gorilas são ameaçados por doenças incluindo o ebola, pelo desmatamento e conflitos armados. Eles também são caçados como alimento e seus filhotes capturados como animais de estimação.