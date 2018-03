ONU faz apelo para que países assinem acordo de Copenhague

O secretário-geral da Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu nesta segunda-feira a todos os países para que assinem formalmente o Acordo de Copenhague, para lidar com as mudanças climáticas e para trabalhar por um tratado vinculante em 2010. O texto foi fechado no sábado, após duas semanas de discussões durante a cúpula do clima da ONU (COP-15), na Dinamarca.

Veja também:

Fiasco na Dinamarca esvazia o papel da ONU

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Texto da COP-15 não prevê prazo nem metas para acordo

Blog da COP: o dia a dia na cúpula

Ban também fez um apelo aos países ricos para que eles contribuam para um fundo destinado a ajudar nações pobres a lidar com as consequências do aquecimento global.

O acordo não-vinculante alcançado em Copenhague deixou muitos decepcionados, admitiu o líder da ONU. Ainda assim, ele acredita que a conferência tenha sido um sucesso, por ter levado as negociações um passo adiante. “Os alicerces do primeiro acordo global para limitar os gases do efeito-estufa foram colocados nesta cúpula”, afirmou Ban.

(Com informações da Associated Press)