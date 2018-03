ONU elogia oferta da UE para combate a mudanças climáticas

A decisão da União Europeia de oferecer até 30% do dinheiro necessário para ajudar os países em desenvolvimento a combater o aquecimento global nos próximos três anos é um "grande encorajamento" para as conversas sobre o clima em Copenhague. A opinião é do secretário-executivo da ONU para o clima, Yvo de Boer.

"É realmente muito encorajadora" a oferta de dinheiro da UE, afirmou De Boer nesta sexta-feira. "Uma das coisas que têm dificultado esse processo é a falta de clareza" sobre os compromissos financeiros, segundo ele.

Os países da União Europeia concordaram em fornecer 2,4 bilhões de euros (US$ 3,6 bilhões) por ano, ao longo dos próximos três anos, para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas. A UE estima que um total de 7 bilhões de euros por ano seja necessário, entre 2010 e 2012, para esse fundo.

Em meio às negociações, houve protestos em Copenhague nesta sexta-feira. A polícia da capital dinamarquesa informou que 40 pessoas foram presas por causa de manifestações perto do local onde ocorre a conferência. Segundo um porta-voz policial, as prisões foram "preventivas" e não havia registros de violência. As informações são da Dow Jones.