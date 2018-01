ONU cria grupo para definir metas sustentáveis

RIO - A Organização das Nações Unidas (ONU) vai divulgar nesta sexta-feira os 30 integrantes do grupo de trabalho que deve definir os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2015, como ficou acordado na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada em junho no Rio de Janeiro. O representante do Brasil na lista será o embaixador André Corrêa do Lago, diretor do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores.

A informação foi confirmada por Corrêa do Lago - negociador do Brasil na Rio+20 e nas últimas conferências do clima - durante o seminário O Brasil e a Agenda da Sustentabilidade, promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e pela Fundação Konrad Adenauer (KAS), em parceria com o Estado.

O anúncio será feito pelo presidente da Assembleia-geral da ONU em Nova York. A primeira reunião do grupo deverá ocorrer em janeiro e os 30 integrantes terão até 2015 para definir os ODS. A intenção é que os objetivos sejam usados como instrumento para mudar padrões de produção e consumo no mundo, mas há restrições de países em desenvolvimento.