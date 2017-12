ONU antecipa início da Cúpula do Clima, em Paris, para domingo

PARIS - A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quarta-feira, 25, que os trabalhos da Cúpula do Clima, que ocorrerá em Paris, deverão começar um dia antes do previsto. “O início antecipado da sessão permitirá utilizar melhor o tempo disponível para finalizar as negociações”, informou a ONU em comunicado.

A Cúpula teria início na próxima segunda-feira, 30, mas os delegados representantes dos países deverão comparecer no domingo no centro de exposições Le Bourget, no norte de Paris. A inauguração oficial, na segunda, deverá contar com a presença de 150 chefes de Estado, entre eles o americano Barack Obama, o chinês Xi Jinping, a alemã Angela Merkel, o mexicano Enrique Peña Nieto e a brasileira Dilma Rousseff.

O evento se estenderá até o dia 11 de dezembro, quando deverá ser fechado um acordo para redução das emissões de gases que causam o efeito estufa. O informe da ONU sobre a antecipação do início dos trabalhos coincide com a divulgação do comunicado de que o ano de 2015 bateu todos os recordes de temperatura no planeta, com base nos registros dos 10 primeiros meses do ano. O objetivo central do encontro em Paris é chegar a um acordo que permita limitar em 2º C o aumento da temperatura global.

Segurança. O evento terá início três semanas após os ataques de terroristas que deixaram 130 mortos e 350 feridos na capital francesa. O presidente François Hollande afirmou que a realização da Cúpula é a "melhor resposta" aos ataques. O ministro do Interior, Bernard Cazeneuve, anunciou que 8 mil policiais serão empregados nas fronteiras e outros 2,8 mil no esquema de segurança direto no local. “No contexto de ameaça elevada, o êxito da COP passa também pela eficiência da segurança”, disse o ministro. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS