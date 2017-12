ONU afirma que novo acordo sobre clima deverá ter base legal

Associated Press,

A autoridade máxima da ONU sobre o meio-ambiente afirmou nesta segunda-feira, 2, que um novo acordo mundial para reduzir o aquecimento global, com bases legais, precisa ser feito. Yvo de Boer alegou que os países ricos quebraram muitas promessas no passando, visando se desenvolverem e por isso é necessário uma oficialização do pacto.

Boer, chefe da secretaria de mudanças climáticas da ONU, disse à agência de notícias Associated Press que os países desenvolvidos estão preocupados com a possibilidade de não conseguirem cumprir a promessa de ajudar as indústrias de suas nações a se adaptarem às novas regras climáticas, principalmente em relação a meta de diminuir a emissão de gás carbônico.

A questão sobre o quê deve contemplar um acordo oficial sobre o clima e se as nações desenvolvidas deverão acatar a autoridade de comitês de monitoramento são obstáculos para o acordo, que inicialmente estava previsto para ser concluído no mês que vem.

As partes que estão cuidando do acordo já consideram que está fora de questão conseguir a conclusão do pacto até dezembro.