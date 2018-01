ONGs discutem COP-15 e COP-16 em evento aberto ao público

Organizações da sociedade civil brasileira que participam das mobilizações para reverter os efeitos das mudanças climáticas vão se reunir, nesta quarta-feira, em São Paulo, para avaliar os resultados da COP-15 e traçar estratégias de ação para a conferência deste ano, a COP-16, no México.

O objetivo é mobilizar ainda mais a sociedade e sensibilizar os governos a tomarem medidas concretas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A reunião é aberta à participação do público.

A organização do evento fica por conta de ONG Vitae Civilis. Também participam o Instituto Ethos, o Instituto Socioambiental (ISA), a ONG Adopt a Negotiator e a campanha TicTacTicTac.

Serviço:

O quê: Reunião do Coletivo da Sociedade Civil de São Paulo sobre a COP 15

Data: 03/02/2010

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Sede da ONG Vitae Civilis, na Rua Itápolis, 1468, Pacaembu, São Paulo/SP

Confira a programação:

18h30 - 19h – Filme resumo sobre a COP-15. Comentários dos técnicos de imagem e edição que trabalharam em Copenhague. Coordenação: Tomaz Cavalieri

19h - 19h15 – Apresentação dos participantes da reunião: César Pegoraro e abertura do Presidente do Conselho do Vitae Civilis Percival Maricato, advogado, presidente do PNBE, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

19h15 - 20h15 – Plenária, com apresentações individuais de 5 minutos cada seguida de sessão de perguntas e respostas. Coordenação: Rubens Born

- Rubens Born (Vitae Civilis) - COP-15 dentro do histórico das COPs

- Gaines Campbell (Vitae Civilis) – sinopse do que ficou preservado e do que ficou mais em risco nos eixos temáticos

- Juliana Russar (Adopt a Negotiator) – papel dos negociadores brasileiros na COP-15

- Silvia Dias (Vitae Civilis) – imprensa antes e depois da COP-15

- Adriana Charoux (IDEC) – consumidor / movimento de defesa do consumidor antes e depois da COP- e sua relação com o tema mudanças climáticas

- Ricardo Young (Ethos) – empresas antes e depois da COP-15 e sua relação com o tema mudanças climáticas

- Marcelo Hercowitz (ISA) - comunidades indígenas e quilombolas – como foram abordadas na COP-15 e como mudou o relacionamento desses públicos com o tema mudanças climáticas a partir da COP-15

- Fabio Feldmann (Fórum Paulista de Mudanças Climáticas) – a sociedade civil e sua ralação na COP-15 (a confirmar)

20h15 - 20h30 – Intervalo

20h30 - 21h – Campanha TicTacTicTac e Perspectivas: apresentação dos resultados da campanha e realização de consulta pública aos representantes da sociedade civil sobre como a campanha deve ser encaminhada em 2010. Coordenação: Aron Belinky (Coordenador Executivo da Campanha TicTacTicTac

21h - Encerramento