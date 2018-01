Onda de calor mata 22 e avança para leste dos Estados Unidos

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que 141 milhões de pessoas em mais de metade dos Estados norte-americanos estão sob estado de atenção ou alerta por causa da temperatura elevada. A parte central do país tem sofrido intermitentemente com o calor desde maio.

Em Wichita, no Kansas, a previsão é de que a temperatura passe dos 38 graus Celsius todos os dias até terça-feira.

"É exaustivo, fisicamente exaustivo", disse Chris Vaccaro, porta-voz do Serviço Meteorológico.

O clima abafado agora se deslocou para a costa atlântica central. Em Washington, a temperatura já superou os 32 graus Celsius e pode chegar a 38 graus na quinta-feira.

Meteorologistas dizem que a onda de calor pode durar até agosto em grande parte do leste do país.

Os efeitos cumulativos em termos de mortes, sobrecarga à rede elétrica e danos a estradas e pontes podem superar o que foi visto em 1995, quando centenas de pessoas morreram só na cidade de Chicago, segundo o site AccuWeather.com.

"No fim das contas, o número de dias com calor e umidade extremos na atual onda de calor pode ser mais significativo e impactar uma área maior", disse Jim Andrews, do AccuWeather.

Em Wichita, os hospitais já trataram 25 casos de doenças relacionadas ao calor, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Em Des Moines, Iowa, 16 pessoas foram hospitalizadas nesta semana.

O calor e a umidade afetam também cultivos como o de milho, que está na fase de crescimento, e ameaçam o gado. Até 1.500 cabeças já morreram em Dakota do Sul por causa da onda de calor, e o número deve subir, segundo Dustin Oedekoven, veterinário do governo estadual.

Em Indianapolis, moradores estão sendo orientados a não regarem seus jardins pelo menos até domingo, para economizar água.

(Reportagem de Karin Matz, Sam Nelson, Bob Burgdorfer, Meredith Davis, Steve Olafson, Tim Ghianni, Kevin Murphy, Daniel Lovering, Susan Guyett e Brendan O'Brien)