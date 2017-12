Onça parda é capturada em quintal de casa no interior de São Paulo

SOROCABA - Uma onça parda adulta foi capturada no quintal de uma casa, nesta segunda-feira, 11, no bairro Santa Antonieta, em Marília, região central do Estado de São Paulo. O felino, que pesa cerca de 50 quilos, foi visto pela moradora em meio ao matagal do terreno. Assustada, ela se trancou em casa e pediu ajuda. Bombeiros, policiais ambientais e técnicos do serviço municipal de zoonoses usaram tranquilizantes para sedar e capturar a onça, também conhecida como suçuarana. SOROCABA - Uma onça parda adulta foi capturada no quintal de uma casa, nesta segunda-feira, 11, no bairro Santa Antonieta, em Marília, região central do Estado de São Paulo. O felino, que pesa cerca de 50 quilos, foi visto pela moradora em meio ao matagal do terreno. Assustada, ela se trancou em casa e pediu ajuda. Bombeiros, policiais ambientais e técnicos do serviço municipal de zoonoses usaram tranquilizantes para sedar e capturar a onça, também conhecida como suçuarana.

Depois de ser examinado por veterinários, o animal foi solto em uma reserva ecológica da região. Em Bauru, na mesma região, bombeiros e funcionários do zoológico capturaram uma jaguatirica, felino de menor porte, que apareceu no quintal de uma casa, no Jardim Brasil, há três semanas.