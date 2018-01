Onça invade quintal de casa no interior de SP

Uma onça entrou no quintal da casa de um morador de Presidente Epitácio, município próximo à divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. O animal entrou quando o rapaz abriu o portão para colocar o lixo na calçada por volta das 6h30 desta segunda-feira, 25.

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Eles solicitaram reforço da equipe de Presidente Prudente e da Polícia Ambiental. Segundo os bombeiros, a onça estava cansada e não tomou nenhuma atitude agressiva, mas ela só conseguiu ser capturada por volta das 15h, quando o tranquilizante fez efeito. Ela foi levada pela Polícia Ambiental.