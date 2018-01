Onça é flagrada andando perto do estacionamento do STJ, em Brasília

SÃO PAULO - Uma onça suçuarana jovem, conhecida também como onça parda, de aproximadamente 40 quilos, foi vista andando bem próximo aos carros, no estacionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, nesta terça-feira, 17, segundo informações da assessoria do zoológico da cidade.

Agentes da Polícia Ambiental, biólogos e veterinários do zoológico de Brasília foram à região de cerrado para capturar o animal, que conseguiu se esconder no mato alto por conta da chuva que caiu na região, segundo o zoo.

As buscas foram retomadas nesta quarta-feira, 18, com a ajuda de agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Uma armadilha será colocada próxima à região para tentar capturar o animal, que deverá ser levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde será avaliado. Segundo o zoo, se o animal necessitar de cuidados, será encaminhado para a área veterinária do zoológico, para depois ser devolvido à natureza.