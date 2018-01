Onça atropelada na Anhanguera será reintroduzida na natureza

No primeiro momento, a onça ficará em um recinto para adaptação, explica a veterinária Cristina Adania, da Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, que resgatou e cuidou do animal. “Anhanguera está plenamente recuperado do atropelamento. A adaptação, antes de voltar à mata, será necessária, pois o felino ficou mais de um ano em cativeiro”, explica Cristina. “O objetivo é aumentar suas chances de sobrevivência na natureza.” O local onde o animal será reintroduzido não será divulgado, para evitar a ação de caçadores.

Além da onça Anhanguera, só neste ano os veterinários da Associação Mata Ciliar reintroduziram na natureza outra onça-parda e dois lobos-guarás. O avanço da urbanização sobre áreas de mata remanescentes está expulsando esses animais de seu hábitat.