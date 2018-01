Olivia Wilde é a vegetariana mais sexy de 2010

A atriz Olivia Wilde, conhecida pelo seriado House, foi eleita a vegetariana mais sexy de 2010 numa enquete da ONG Peta (Pessoas pelo Tratamento Ético de Animais, na sigla em inglês).

"Além da minha vontade de boicotar as fábricas de tortura, eu também fico mais feliz quando tenho uma dieta à base de plantas, me sinto com mil vezes mais energia", disse, considerada a mulher mais sexy pela revista Maxim em 2009.

Em anos anteriores, os eleitos foram o ator Tobey Maguire (famoso pelo papel do Homem Aranha no cinema) e as cantoras Leona Lewis e Shania Twain.

Segundo a Peta, ao se tornar vegetariana uma pessoa salva a vida de cerca de cem animais por ano. Cada vez mais a carne tem sido apontada como vilã do ambiente. No Brasil, a pecuária é considerada o maior vetor de desmatamento da Amazônia. E diversos relatórios apontam que a diminuição do consumo de carne e leite podem reduzir em até 80% as emissões de carbono até 2055.