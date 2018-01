Oceanos têm menos plástico do que cientistas acreditavam

Em um novo estudo publicado na revista científica Proceedings of the Natural Academy of Sciences, uma equipe de pesquisadores relata que há entre 10 mil e 35 mil toneladas de detritos de plástico flutuando na superfície de nossos oceanos - significativamente menos do que eles esperavam encontrar.

Após analisar 3.070 amostras de água do mar de todo o mundo, os pesquisadores descobriram que não houve um aumento significativo da quantidade de plástico nas águas superficiais dos oceanos do mundo desde os anos 1980, apesar de a quantidade de plástico produzida mundialmente ter mais do que quadruplicado.

Mais plástico no mundo quase certamente significa mais plástico em nossos oceanos. Mas se o plástico não está flutuando na superfície, onde está ele?

Membros da equipe de pesquisa liderada pelo ecologista Andres Cozar da Universidade de Cádiz na Espanha, não afirmam que têm a resposta, mas identificam algumas pistas para futuros detetives da ciência continuarem.

Por exemplo, eles descobriram bem menos fragmentos de detritos de plástico de 5 milímetros ou menores do que seus modelos de computador previam. Isso os levou a concluir que provavelmente são os pedaços de plástico menores que estão descendo para a profundeza das águas.

Os autores dizem que peixes mesopelágicos, que vivem na zona de penumbra de 200 a 1000 metros abaixo da superfície do oceano, podem estar confundindo estes pedacinhos de plástico com zooplâncton do mesmo tamanho e os engolindo à noite quando vêm à superfície para se alimentar, e depois levando o plástico de volta ao oceano profundo onde passam a maior parte de suas vidas.

Com o tempo, o plástico pode mergulhar mais para o fundo quando excretado ou quando o peixe morre. Os pesquisadores notam também que estudos recentes mostraram populações bacterianas crescendo em pequenos fragmentos de plástico, aumentando seu peso e causando seu afundamento.

Mas estas são apenas algumas respostas possíveis à questão do plástico desaparecido, e os autores apontam que provavelmente existem outras.

Angelicque White, uma ecologista oceânica na Oregon State University que não esteve envolvida no estudo, advertiu que é muito difícil ter um sólido entendimento do que pode estar ocorrendo com plásticos e nossos oceanos.

"O plástico está amplamente distribuído por todas as bacias oceânicas, mas as concentrações são realmente desiguais de ponto para ponto e os pontos quentes são causados pela movimentação dos oceanos", disse ela por e-mail.

Ela acrescentou que ainda temos muito a aprender sobre como o plástico funciona no oceano. "Micróbios se multiplicam em plástico; plástico é habitat; plástico é comido por organismos", ela escreveu. "Não está absolutamente claro se isto é sempre danoso ou se a maior parte do plástico ingerido é eliminada."

Dianna Parker, uma porta-voz do Programa de Detritos Marinhos da Administração Atmosférica e Oceânica Nacional (NOOA, na sigla em inglês), diz que estudos como este podem ajudar a informar o trabalho futuro de seu grupo.

"Cada estudo que vemos nos leva um pouco mais perto das respostas sobre o problema dos detritos marítimos", disse ela. "O problema é muito novo, de modo que estudos como este nos ajudam a imaginar onde concentrar nossos esforços."

Tradução Celso Paciornik