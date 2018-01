Obama visita Louisiana enquanto mau tempo atrapalha contenção de mancha

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou neste domingo ao Estado da Louisiana para acompanhar os trabalhos de contenção da enorme mancha de petróleo que se aproxima da costa sul do país.

A Louisiana foi o primeiro Estado americano a ser atingido pela mancha, provocada por um vazamento depois que uma plataforma de perfuração de petróleo explodiu e afundou no mar, no último dia 20 de abril, deixando 11 mortos.

Flórida, Mississippi e Alabama também estão ameaçados e já declararam estado de emergência.

No sábado, uma análise de imagens de satélite feita por cientistas da Universidade de Miami concluiu que a mancha triplicou de tamanho entre os dias 26 e 29 de abril.

Mau tempo

Acredita-se que o equivalente a até 5 mil barris de petróleo estejam vazando para o mar a cada dia.

Ventos fortes e águas agitadas estão dificultando os trabalhos para controlar o desastre.

A Guarda Costeira tenta conter o avanço da mancha usando milhares de metros de barreiras absorventes colocadas no mar do Golfo do México, mas as marés estão empurrando a barreira para a costa.

O mau tempo ainda impediu a ajuda de embarcações pequenas e de aviões militares, destacados para pulverizar substâncias químicas que ajudam a dispersar o petróleo.

BP

A empresa britânica British Petroleum (BP), que operava a plataforma de perfuração, vem sendo fortemente criticada pela maneira como respondeu ao incidente, inclusive por Obama, que disse que ela "é, em última análise, a responsável pelo pagamento dos custos da limpeza e das operações".

O secretário do Interior americano, Ken Salazar, disse neste domingo que seu papel é "manter a corda no pescoço da BP".

"Eles têm que assumir suas responsabilidades, tanto legais quanto contratuais, para avançar e conter esse vazamento", afirmou.

Segundo Salazar, medidas definitivas para controlar a situação demorariam até três meses para serem implementadas.

A empresa disse que já começou a usar substâncias dispersantes debaixo d'água, em uma tentativa de interromper o vazamento em sua fonte.

A BP afirmou ainda que despachou veículos operados por controle remoto para tentar fechar a válvula submarina por onde está saindo o petróleo, mas ainda sem sucesso.

Autoridades acreditam que este pode se tornar o pior desastre ambiental da história americana.

As áreas pantanosas da costa da Louisiana abrigam centenas de espécies de animais selvagens, além de servirem para a indústria da pesca. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.