Obama vê acordo sobre mudança do clima em Copenhague

"O presidente acredita que podemos obter um acordo operacional que tenha sentido em Copenhague", disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, a jornalistas.

A secretária de Estado, Hillary Clinton, escreveu em um artigo no International Herald Tribune nesta terça-feira que o sucesso em Copenhague exige que todas as economias tomem ações decisivas e concordem com um sistema que seja transparente e confiável.

"O presidente revisou os esforços dos Estados Unidos sobre as mudanças climáticas, reiterou seu compromisso de fazer progresso em direção a uma conclusão bem sucedida de um acordo operacional em Copenhague", afirmou Gibbs.

Líderes mundiais participam de uma conferência na capital da Dinamarca para tentar chegar a um acordo para combater o aquecimento global. Obama, que chegará a Copenhague na sexta-feira, conversou com seus colegas da Grã-Bretanha, França e Alemanha antes de sua viagem, disse Gibbs.

"Todos estão empenhados em trabalhar juntos. E, obviamente, ficarão todos juntos nos próximos dias", acrescentou.

(Reportagem de Alister Bull)