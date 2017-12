Obama pede uso de energias verdes para preservação do planeta

O presidente americano, Barack Obama, pediu nesta quinta-feira, 22, o uso de energias verdes para a preservação do planeta, no 40º aniversário do Dia da Terra.

"Devemos continuar trabalhando para tornar realidade o sonho de uma economia baseada nas energias limpas e entregar a nossas crianças um mundo mais limpo e seguro do que nos encontramos", disse o presidente em comunicado divulgado pela Casa Branca.

Obama pediu "espírito de comunidade" e lembrou que, nestes 40 anos, os Estados Unidos fizeram progressos com a legislação sobre a não-poluição do ar e da água, e a conservação das paisagens naturais.

O Dia da Terra é celebrado desde que, em 1970, o senador democrata Gaylord Nelson fez um apelo aos americanos para que tomassem ações em favor do meio ambiente. Quatro décadas depois, milhões de pessoas no mundo todo fazem essa mobilização em defesa do planeta.

O presidente assinalou que sua Administração está trabalhando para fazer um "investimento histórico" em energias limpas que não apenas "acreditem no amanhã", mas que sirvam de base para um crescimento econômico a longo prazo.

Obama ressaltou seu compromisso na aprovação de uma legislação "exaustiva" sobre energia e meio ambiente, que "mantenha a salvo nosso planeta", ao passo que invista na inovação necessária para estar na vanguarda da economia do século XXI.

Na próxima segunda-feira, os senadores democratas John Kerry e Lindsey Graham e o independente Joe Lieberman devem apresentar uma proposta bipartidária para promover uma legislação centrada em energia limpa e clima que inclui a criação de 2 milhões de empregos e a redução de 2 bilhões de toneladas de material poluidor.

Esta noite, o presidente oferecerá uma recepção para celebrar o Dia da Terra e fará declarações em defesa do meio ambiente no jardim da Casa Branca.

Para comemorar este dia, a Agência da Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos realizará durante o fim de semana exposições, shows e atividades para promover a proteção do meio ambiente no National Mall.

Segundo a EPA, anualmente se despejam no meio ambiente mais de 2 milhões de toneladas de sucatas eletrônicas que podem conter substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio. Segundo a agência, reciclando seria possível recuperar mais de 45 milhões de quilos desse material.