Obama participará de fechamento da conferência da ONU

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, mudou os planos de sua viagem para participar da conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Copenhague e deve estar presente no fechamento do evento, e não no início, como havia sido anunciado anteriormente.

Segundo um comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente acredita "que a liderança contínua dos Estados Unidos pode ser mais produtiva através de sua participação no final da conferência de Copenhague.

O texto afirma que Obama deve chegar a Copenhague no dia 18 de dezembro em vez de dia 09.

"Ainda há questões importantes pendentes que devem ser negociadas para que um acordo seja alcançado, mas essa decisão (de atrasar a data da viagem) reflete o compromisso do presidente em fazer tudo o que pode para alcançar um resultado positivo", diz o comunicado.

O presidente teria mudado os planos depois de discussões com outros líderes e depois de ver o "progresso que já foi feito para dar importância às negociações".

Entre os progressos estariam as metas de redução de emissões anunciadas pelos EUA, China e Índia. Obama teria discutido as negociações com o primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, a chanceler alemã, Angela Merkel, o presidente francês Nicolas Sarkozy, e o premiê britânico Gordon Brown.

De acordo com a Casa Branca, representantes dos EUA estarão presentes durante todas as negociações da conferência.

Um porta-voz de Gordon Brown disse que a notícia sobre a mudança de planos de Obama foi bem recebida pelo primeiro-ministro.