Obama muda de planos e reforça participação na COP15

O presidente americano Barack Obama mudou abruptamente de planos nesta sexta-feira e alterou o calendário de sua participação na Conferência do Clima (COP15) em Copenhague. Obama iria à capital dinamarquesa no dia 9, mas adiou a visita para o dia 18, quando a COP15 estará no seu estágio decisivo.

⋅ Índia reduzirá suas emissões de carbono em até 25%

A Casa Branca revelou que a mudança de planos ocorreu em virtude dos anúncios recentes de China e Índia, que anunciaram metas de redução das emissões de carbono. No entender do governo americano, isso abre caminho para um acordo político mais abrangente em Copenhague. O governo americano também atribuiu a alteração a contatos de Obama com outros chefes de Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Depois de meses de atividade diplomática, há progresso no sentido de um acordo significativo em Copenhague, no qual todos os países se comprometam a agir contra a ameaça global da mudança climática”, disse a Casa Branca num texto oficial. “Baseado em conversas com outros líderes e no progresso já feito para dar impulso às negociações, o presidente acredita que a liderança dos Estados Unidos pode ser mais efetiva se sua participação ocorrer no fim da conferência de Copenhague.”