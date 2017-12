Obama mantém exploração de óleo no mar, mas cobra novas tecnologias

O presidente dos EUA, Barack Obama, determinou que nenhuma nova autorização para exploração de petróleo no litoral do país seja emitida a menos que as plataformas tenham novos equipamentos para garantir que uma explosão como a que causou o vazamento no Golfo do México se repita.

Mancha de óleo chega á costa dos Estados Unidos

Veja imagens do vazamento de petróleo nos EUA

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Principais vazamentos de petróleo no mundo e nos Estados Unidos

Obama determinou que o secretário do Interior, Ken Salazar, informe dentro de 30 dias quais novas tecnologias são necessárias para reforçar a segurança contra vazamentos de petróleo em perfurações de profundidade.

"Estamos nos assegurando de que as autorizações que avançarem tenham essas garantias", disse ele num evento no Rose Garden da Casa Branca.

A decisão não deve ter impacto imediato. Sob o novo plano de concessões anunciado por Obama em março, a primeira autorização iria para a costa do estado da Virginia, mas apenas a partir de 2012.

Ainda não se sabe o que causou a explosão na plataforma da BP, a mais de 60 km da costa da Louisiana. O poço aberto está derramando 5.000 barris de petróleo no mar a cada dia, e a mancha de óleo que se espalha pelo mar poderá se configurar no pior desastre ambiental dos Estados Unidos nas últimas décadas.

A costa do Golfo do México abriga centenas de espécies de peixes, pássaros e outras variedades silvestres, além de ser uma das maiores áreas produtoras de frutos do mar do mundo.

Obama disse que espera um relatório, ainda nesta sexta-feira, de autoridades federais enviadas á região afetada.

"Deixe-me falar claro: continuo a acreditar que a produção doméstica de petróleo é parte importante de nossa estratégia para segurança energética", disse o presidente. "Mas sempre disse que isso deve ser feito de forma responsável, para a segurança de nossos trabalhadores e de nosso meio ambiente".