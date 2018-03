Obama e Gore se encontram para discutir mudanças climáticas

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que o presidente Barack Obama se encontrará com o ex-vice-presidente Al Gore ainda esta tarde, no momento em que se prepara para participar da Conferência do Clima da ONU, que começou hoje em Copenhague. Gore venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 justamente por seu trabalho para combater os efeitos das mudanças climáticas.

Veja mais:

Entenda o que está sendo discutido na Conferência sobre o Clima da ONU

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem ação do Congresso, governo Obama se manifesta sobre emissões

Na quarta-feira (dia 9), Obama se reunirá com líderes empresariais e de áreas ambientais nos EUA para discutir as negociações em curso em Copenhague.

O presidente americano deve chegar à Dinamarca no dia 18, durante as discussões finais da reunião. Em seguida, ele embarca para Oslo, onde receberá o Nobel da Paz.