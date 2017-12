Obama e Cameron concordam em BP cumprir obrigações

O desastre no Golfo e seu impacto na gigante energética esteve na agenda a primeira reunião frente a frente entre o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o primeiro-ministro britânico, James Cameron.

Obama criticou duramente a companhia, ainda mais quando sua aprovação nas pesquisas caiu devido à percepção que sua forma de lidar com a crise é muito lenta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cameron e Obama "acordaram que não se ganha nada ao danificar a BP", disse um funcionário britânico depois da reunião dos líderes durante a cúpula do G8/G20 no Canadá.

Ambos também acordaram que a BP deve cumprir com suas obrigações para sanar o derramamento, limpar os seus danos e cobrir os custos de compensação legítimos.

Tormenta tropical

A primeira tormenta nomeada da temporada de furacões do Atlântico, a Alex, representa uma ameaça incerta para o Golfo do México, enquanto são redobrados os esforços para conter o pior derramamento de petróleo da história dos Estados Unidos.

A tormenta tropical, que assola o oeste do Caribe com fortes chuvas e ventos, por enquanto não passaria perto do poço danificado da BP Plc, por sua vez próximo a costa da Louisiana.

As estimativas oficiais atuais sugerem que estão sendo filtrados entre 35 mil e 60 mil barris de petróleo por dia do poço. A BP recolheu mais de 24 mil barris na sexta-feira, 25, e cerca de 11.640 barris de cru na primeira metade de sábado, 26, estimou a companhia.

Mas os avanços poderiam cair por terra se Alex, ou uma tormenta posterior, chegasse bem perto do lugar da filtragem.

O almirante da Guarda Costeira Thad Allen disse que a BP poderia ver-se obrigada levar embora o pessoal das barcas e os que trabalham para conter o derramamento se uma tormenta com ventos a 62 quilômetros por hora ou mais, se encontrasse a cinco dias do lugar da filtragem. Isso obrigaria a deixar o poço novamente fluindo fora de controle.

Por enquanto, Alex não representa tal risco - uma rara boa notícia para um desastre sem precedentes que já leva 69 dias.

Na noite de sábado, 26, Alex tinha ventos máximos sustentados de 140 km/h com rompantes superiores, e se encontrava a cerca de 48 km ao sudeste da Cidade de Belize, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.