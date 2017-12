Obama disponibiliza 'todos os recursos' para conter vazamento

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse nesta quinta-feira que "todo recurso disponível" do governo será usado para conter o vazamento de petróleo de uma plataforma no Golfo do México que explodiu e afundou na semana passada.

"Enquanto a British Petroleum (dona da plataforma) é em última instância responsável por financiar os custos da resposta e operações de limpeza, minha administração continuará a usar todo recurso disponível, incluindo potencialmente o departamento de Defesa", disse o presidente.

Obama afirmou que ordenou que a secretária nacional de Segurança Interna, Janet Napolitano e a chefe da Agência de Proteção Ambiental, Lisa Jackson, visitem o local na sexta-feira para verificar que tanto a BP como o governo estão fazendo o máximo possível para conter o vazamento e determinar sua causa.

O governo americano classificou o vazamento como um evento de importância nacional, possibilitando assim o uso de recursos de várias partes do país para conter o vazamento de cerca de 5 mil barris de petróleo por dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Métodos

Os esforços para conter o vazamento são dificultados pela profundidade do poço, cerca de 1.525 metros abaixo da superfície.

Depois de atear fogo em uma área de 50 km para tentar conter a mancha, engenheiros estão trabalhando na construção de um tipo de cúpula para cobrir o poço, impedindo que o petróleo chegue à superfície.

O conteúdo da cúpula seria então dragado para contâineres, mas teme-se que esta solução demore semanas para ser colocada em prática.

Existe também a preocupação de que o uso de robôs submarinos leve muito tempo para estancar o vazamento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.