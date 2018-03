Obama defende recursos a países em desenvolvimento

O presidente norte-americano afirmou que os EUA estão prontos para assinar hoje um novo acordo climático que passará a vigorar depois de 2012, quando expira o Protocolo de Kyoto. "Não há tempo a perder. A América fez sua escolha. Nós definimos nosso caminho, assumimos nossos compromissos e faremos o que dissemos que vamos fazer", declarou. "Agora eu creio que seja a hora de as nações e os povos do mundo se unirem em uma proposta comum", disse.

"Devemos de escolher a ação em detrimento da inação, o futuro em vez do passado, com coragem e fé. Assumamos nossa responsabilidade diante de nossos povos e do futuro de nosso planeta", afirmou o líder norte-americano, ao encerrar o discurso. As informações são das agências internacionais.