Obama: Copenhague é 'importante avanço' na questão climática

"Pela primeira vez na história, todas as maiores economias se reuniram para aceitar sua responsabilidade sobre a ameaça das mudanças climáticas," Obama disse num comunicado depois de retornar da capital dinamarquesa.

As negociações climáticas da ONU acabaram com um resultado considerado o mínimo aceitável e que deixou muito a desejar em relação às metas originais da conferência. Longas negociações não conseguiram acabar com os desentendimentos entre os países ricos e nações em desenvolvimento.

Obama, que chegou a um acordo no último momento com a China, a Índia, o Brasil e a África do Sul, conseguiu evitar voltar para casa de mãos vazias. Contudo, ele admitiu que as negociações foram difíceis.

"Depois de negociações extremamente difíceis e complexas, esse importante avanço criou a base para uma ação internacional nos próximos anos," disse ele, falando da Casa Branca ao mesmo tempo que uma tempestade de neve cobria Washington.

(Reportagem por Alister Bull)