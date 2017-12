Obama confirma presença na cúpula sobre o clima em Copenhague

Durante as negociações os EUA vão prometer cortar suas emissões de gases-estufa em 17 por cento até 2020, em comparação com os níveis de 2005, afirmaram autoridades da Casa Branca -- e fazer os ajustes depois que a lei norte-americana for concluída.

Isso corresponde a um corte de 3 por cento nas emissões norte-americanas em comparação com os níveis de 1990 - muito menos ambicioso do que o proposto por outros países desenvolvidos, incluindo o bloco de 27 nações da União Europeia, que prometeu uma redução de 20 por cento com relação a 1990.

Os EUA também vão se comprometer com um corte de 18 por cento até 2025 e de 32 por cento até 2030 em comparação com os níveis de 1990, afirmaram as autoridades.

Obama está sendo pressionado a comparecer às conversações de Copenhague a fim de mostrar o seu compromisso com um pacto global. Ele planeja visitar a capital dinamarquesa no início das negociações, informou a Casa Branca, antes de receber o Nobel da Paz numa cerimônia em Oslo, na Noruega.

Obama não planeja voltar para o encerramento da conferência, que vai de 7 a 18 de dezembro, e que contará com a presença de outros 65 chefes de Estado e de governo.

"Estamos trabalhando com os dinamarqueses para garantir que sua visita lá... confira força máxima às negociações em andamento", disse Michael Froman, um dos negociadores norte-americanos em Copenhague.

A Casa Branca formulou suas metas de emissão com base em consultas com os congressistas, afirmaram as autoridades.

Obama fez da mudança climática uma prioridade de governo, mas o projeto para cortar as emissões norte-americanas de gases-estufa está empacado no Senado dos Estados Unidos.

A ONU saudou o anúncio de que Obama vai comparecer à conferência.

"É crucial que o presidente Obama compareça à cúpula da mudança climática em Copenhague", disse Yvo de Boer, chefe do Secretariado para Mudança Climática da ONU, numa entrevista coletiva.