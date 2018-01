O setor florestal em tempos de mudanças climáticas

Lançado este mês, O Valor das Florestas faz um panorama do setor florestal brasileiro, com artigos de especialistas.

Temas como a legislação ambiental e exemplos bem-sucedidos de gerenciamento de recursos são abordados na obra, organizada por Marco Antônio Fujihara, Roberto Cavalcanti, André Guimarães e Rubens Garlipp.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com belas fotos, o livro trata das possibilidades do mercado florestal no contexto das preocupações mundiais sobre mudanças climáticas.

O Valor das Florestas. Terra das Artes Editora, R$ 240