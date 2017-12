O mergulho da Osklen na SPFW

A Osklen trouxe no segundo dia da São Paulo Fashion Week (SPFW) uma passarela inteira em diversos tons de azul, começando do mais claro até chegar no marinho.

A cor foi escolhida por Oskar Metsavaht, dono e diretor criativo da marca, com base em um mergulho que fez no Caribe e outros no Rio de Janeiro. Não é à toa que a coleção se chama Oceans.

O algodão orgânico marcou presença na coleção, mas a grande novidade ficou por conta do trabalho de tingimento natural que a equipe de estilo fez em parceria com um dos maiores entendedores do assunto, Eber Lopes Ferreira.

Oskar contou que uma semana antes do desfile a coleção estava inteira pronta na cor crua do tecido e que ele e sua equipe se mudaram para o ateliê do Eber para conseguir os diversos tons de azul que brilharam nas passarelas.

A experiência, segundo ele, foi incrível. E o resultado, segundo a plateia, também.

Confira no link um vídeo que fiz de Oskar no backstage e imagens do desfile.

* Alice Lobo é jornalista e escreve no blog Verdinho Básico