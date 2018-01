NY quer incentivar uso de carros elétricos A prefeitura de Nova York lançou uma campanha sobre os benefícios dos carros elétricos. A estratégia é um esforço para cumprir as metas de melhoria da qualidade do ar e reduzir as emissões de gases-estufa. Segundo o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, a metrópole é hoje a cidade americana com a maior frota de carros elétricos: são 500 em circulação, a maior parte em funções públicas. Estudos apontam que o carro elétrico reduz a um quarto as emissões de carbono, em relação a um veículo convencional. / ANDREA VIALLI