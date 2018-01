Número de queimadas em São Paulo é 30% menor que em 2014

SOROCABA - As chuvas que ajudaram a recuperar rios e reservatórios castigados pela estiagem de 2014 também causaram uma queda de 30% no número de queimadas, nos primeiros cinco meses deste ano, no Estado de São Paulo, em comparação com o ano passado.

De janeiro a maio de 2015, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) flagraram 398 queimadas em todo o Estado. No mesmo período do ano passado, o mais seco dos últimos 90 anos, o número de queimadas chegou a 570.

Nesta segunda-feira, 8, com a trégua dada pelas chuvas, um grande foco de incêndio atingiu áreas de capoeiras entre Campinas e Sumaré. As chamas e a fumaça eram vistas da rodovia Anhanguera. O foco foi captado pelos satélites do Inpe.

Em Sorocaba, o fogo atingiu uma área de mato rasteiro no distrito industrial, à margem da rodovia José Ermírio de Moraes. O vento levou a fumaça para áreas urbanas, na região do Alto da Boa Vista. Os satélites do Inpe registravam queimadas também no litoral sul e no norte do Estado.