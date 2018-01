Número de espécies em extinção triplicou em 15 anos no Brasil

No Brasil, 627 espécies de animais correm risco de extinção, um número que triplicou nos últimos 15 anos pela acelerada destruição ambiental, informaram nesta terça-feira, 4, fontes oficiais. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, apresentou o chamado "Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção", editado no ministério e que apresenta uma radiografia da situação da fauna em todo o país. Segundo os dados da publicação, na lista de espécies sob ameaça de extinção no Brasil estão 208 invertebrados, 160 aves, 154 peixes, 69 mamíferos, 20 répteis e 16 anfíbios. Cerca de 60% desses animais habitam na Mata Atlântica, que perdeu quase 70% de sua extensão nos últimos 50 anos, afirmou Minc. Já 9% dos animais ameaçados estão na Amazônia e cerca de 5%, no Pantanal. Entre os fatores que agravaram a situação da fauna nos últimos anos, o ministro citou o desmatamento, os incêndios provocados com a intenção de limpar a terra para plantio, os adubos tóxicos usados na agricultura e o tráfico de animais. Segundo o livro, nos últimos 15 anos, 418 espécies entraram na lista de ameaçadas de extinção, das quais só 78 saíram nesse mesmo período. Minc afirmou que, para salvar essas espécies ameaçadas, é preciso "criar novas unidades de preservação, adotar novas medidas para defender a cadeia alimentar e, em resumo, combater com firmeza a degradação desenfreada" do meio ambiente.