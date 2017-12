Número de animais encontrados mortos no litoral de SC sobe para 108

Subiu para 108 o número de animais marinhos encontrados mortos na costa catarinense. De acordo com um balanço divulgado pela Univali na terça-feira, 29, foram registrados o aparecimento de 90 tartarugas verdes, três golfinhos cinza, 12 botos conhecidos como boto flíper ou boto da tainha, uma baleia jubarte, uma baleia-minke-antártica, e uma toninha.

Há cerca de um mês, biólogos do Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), que monitoram a morte de animais há 18 anos, começaram a estranhar os índices.

Os biólogos apontam como causa preliminar do problema a pesca com redes de emalhe. A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada e outras possibilidades estão sendo estudadas. Os pesquisadores estão percorrendo 350 km da costa catarinense à procura de novos registros e o laudo com a causa deverá ser divulgado em breve.

Na foto, baleia jubarte encontrada morta em São Francisco do Sul, SC.