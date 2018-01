Novo sistema vai monitorar degradação florestal amazônica A luta contra a perda da cobertura florestal na Amazônia acaba de ganhar mais um aliado. O Imazon, instituto de pesquisas baseado em Belém, lançou um novo sistema de monitoramento com imagens de satélite para detectar, além do desmatamento, também o grau de degradação da mata ao longo do ano.