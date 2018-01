Novo filhote de panda é atração no Zôo de Atlanta nos EUA

Um grande número de visitantes veio visitar o único panda nascido em um zoológico dos Estados Unidos este ano e assistir a mãe e o filho em um vídeo ao vivo no Zôo de Atlanta nesta segunda-feira, 1. O pequeno filhote sem pêlos - que é do tamanho de um manteiga - está fechado com sua mãe, Lun Lun, na maternidade do zôo, onde permanecerão por vários meses. O filhote nasceu no domingo, 31, apenas uma semana antes do segundo aniversário de Mei Lan, o primeiro filhote de panda do zoológico. "Você pode ir a qualquer zôo para ver elefantes, mas não verá pandas em qualquer um", disse Christy Moonan, cujos filhos trouxeram pequenos pandas de pelúcia nessa visita ao zôo para assistir o pequeno panda pela televisão. Funcionários do zoológico não saberão o sexo do filhote por algumas semanas, enquanto Lun Lun não os deixar tocar no bebê, disse Megan Wilson, curadora assistente de carnívoros no zôo. Por enquanto, a mãe panda está amamentando e cuidando do filhote assim como ela fez com Mei Lan, acrescentou. O pai, Yang Yang, e Mei Lan foram mantidos em espaços separados de Lun Lun e o novo filhote, isso porque pandas machos normalmente não ficam com seus filhotes na natureza. Lun Lun foi inseminada por funcionários do zôo com sêmen de Yang Yang em abril.