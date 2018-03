Novo esboço de acordo da COP não detalha metas de emissão

Um novo esboço do acordo climático negociado em Copenhague ao longo dos últimos 12 dias não especifica nenhuma meta de redução de emissões de gás carbônico, disse uma fonte familiar ao processo diplomático ao Wall Street Journal.

O rascunho diz que as partes envolvidas apoiam a meta de arrecadar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020 para ajudar os países mais pobres a mitigarem os efeitos do aquecimento global.

Segundo esse documento, o dinheiro seria procedente de diversas fontes: haveria capital público e privado, bilateral e multilateral e fontes alternativas de financiamento.

O texto também reconhece o ponto de vista científico segundo o qual a elevação da temperatura do planeta não deve exceder os 2 graus Celsius em comparação com os níveis anteriores à Revolução Industrial. As informações são da Dow Jones.