Novo aplicativo para computadores pode economizar 80% de energia

Desligar o seu computador do escritório no fim do dia pode ser muito importante se a empresa para a qual você trabalha deseja economizar na conta da luz, de acordo com uma reportagem do portal de notícias ambientais Tree Hugger. De acordo com pesquisadores da Universidade da Califórnia, de 50 a 80% da eletricidade consumida num prédio moderno vem de equipamentos eletrônicos, particularmente computadores de mesa. Um relatório no ano passado mostrou que não desligar o PC somou US$ 2,8 bilhões de energia desperdiçada.

Ainda assim, muitos escritórios não encorajam seus funcionários a desligarem suas máquinas por uma série de razões, inclusive para atualização de softwares enquanto as pessoas não estão trabalhando ou para que o computador continue ligado à rede e a informação na máquina possa ser acessada a qualquer momento.

No entanto, a Microsoft afirma que seu novo aplicativo Sleep Proxy pode ajudar a cortar entre 60 e 80% do consumo de energia dos PCs, sem prejudicar o trabalho no escritório. O novo sistema pode manter o computador em rede mesmo se estiver desligado ou em modo de espera.

Em testes feitos com mais de 50 usuários ativos em Redmond, Washington, a economia de energia foi substancial, e os computadores ficaram no modo de espera mais de 50% do tempo. Em vez de ficar ligado a cada momento em que suas tarefas precisavam ser acessadas, ele pode ficar inativo e poupar energia.

"Computadores desktop empresariais consomem uma estimativa de 65 trilhões de watts-hora por ano. Um típico computador desktop com tela de LCD de 17 polegadas consome mais de 100 watts quando ligado. Já um computador em modo de espera consome apenas de 2 a 3 watts", afirma um documento da Microsoft sobre o novo aplicativo.

Os sistemas Sleep Proxy como o que está sendo desenvolvido pela empresa podem ser um benefício enorme para os negócios, seja por diminuir a pegada ecológica ou por fazer um balanço fo consumo de eletricidade. Para grandes empresas, isso pode significar milhões.