Novas inundações matam ao menos 2 na Europa Central

No mês passado, as chuvas causaram prejuízos de centenas de milhões de dólares na região e 18 mortes na Polônia. Meteorologistas preveem que parte da Europa Central continuará tendo fortes chuvas até o fim da semana.

As autoridades decretaram estado de emergência no sudeste tcheco. Um homem morreu num acidente de carro após derrapar numa rua inundada. Outro corpo foi achado numa vala, e a polícia investiga se a morte tem ligação com a inundação. A agência de notícias CTK noticiou uma terceira morte por afogamento.

As autoridades temem também o transbordamento de córregos e represas e deslizamentos de terras.

Na Eslováquia, a polícia investiga a morte de um homem de 38 anos, e procura outro homem que caiu num rio.

(Reportagem de Robert Mueller, em Praga; de Martin Santa, em Bratislava; de Krisztina Than, em Budapeste; e de Igor Ilic, em Zagreb)