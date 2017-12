Nova tempestade tropical se forma perto da Costa Leste dos EUA A terceira tempestade tropical da temporada de furacões de 2008 já se formou perto da Costa Leste dos Estados Unidos no sábado, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Os ventos fortes e os temporais devem atingir as Carolinas do Sul e do Norte, já que a tempestade tropical se encaminha no sentido nordeste. Batizada de Cristobal, a tempestade tropical deve ficar mais forte nos próximos dias, mas não deve se tornar um furacão. Para isso, seria necessário que tivesse ventos de pelo menos 119 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões. Cristobal está a cerca de 160km a leste de Charleston, Carolina do Sul. Segundo o Centro, que tem base em Miami, às 14:47 de sábado, os ventos mais fortes da tempestade tropical eram de 65 quilômetros por hora. Um alerta de tempestade tropical foi dado desde o rio Santee, na Carolina do Sul, até a fronteira entre a Carolina do Norte e o Estado da Virginia. São esperados até 12,7 centímetros de chuvas nas áreas costeiras, segundo o Centro de Furacões. Já o furacão Bertha, que já está bastante a leste no oceano Atlântico, continua indo em direção às águas mais frias, na rota da Islândia. O Bertha é o primeiro furacão da temporada e deve se tornar um das tempestades atlânticas mais duradouras. Ele se formou no dia 3 de julho perto das ilhas de Cabo Verde, na costa da África. Sua durabilidade é um sinal de que a temporada de furacões (que dura seis meses) deve ser bastante ativa. (Por Eric Beech)