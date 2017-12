Nova Orleans aguenta força da tempestade tropical Lee

O Centro Nacional de Furacões disse que o centro do Lee estava a 177 km oeste-noroeste de Nova Orleans, com ventos máximos de 72 quilômetros por hora por volta das 14h (horário local), e ventos com força de tempestade tropical se estendendo a 44 km. A tempestade ganhou velocidade e se movia a 12 quilômetros por hora.

Os ventos devem enfraquecer gradualmente nos próximos dias e 51 centímetros de chuvas eram esperados no sudeste da Louisiana, disse o centro sediado em Miami.

A tempestade fechou temporariamente mais de 60 por cento da produção de petróleo na costa.

Em Nova Orleans a tempestade lembrou o furacão Katrina, que inundou 80 por cento da cidade, matou 1.500 pessoas e provocou mais de 80 bilhões de dólares em prejuízos no destino turístico. O Lee despejou cerca de 28 centímetros de chuva sobre Nova Orleans desde o fim da semana passada.

Metade da cidade fica abaixo do nível do mar e é protegida por um sistema de diques e portões contra enchentes.

Foram relatadas enchentes em algumas ruas, mas o maciço sistema de bombeamento da cidade desviou as águas para o Lago Pontchartrain

"Não há muita enchente em lugar nenhum, então está tudo bem", disse Jerry Sneed, vice-prefeito de segurança pública. "Estamos prontos para a próxima rodada."

