Nos EUA, estudo encontra mercúrio em peixes de 300 rios

Um estudo financiado pelo governo federal dos EUA encontrou mercúrio, um metal tóxico, em cada um dos peixes testados em quase 300 cursos d'água de todo o país.

ONU negociará tratado contra contaminação por mercúrio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudo, executado pela US Geological Survey, é a análise mais ampla já feita da presença de mercúrio nos rios norte-americanos. De 1998 a 2005, cientistas coletaram e testaram mais de mil peixes de 291 rios do país. Embora todos os peixes tivessem traços do metal, apenas 25% continham níveis superiores aos que a Agência de proteção Ambiental (EPA) considera seguros para consumo humano.

"Esta ciência envia um sinal claro de que nosso país precisa continuar a enfrentar a poluição, restaurar as águas nacionais e proteger o público", disse o secretário do Interior, Ken Salazar, em nota.

O mercúrio pode danificar o sistema nervoso. A principal fonte do metal, na maioria dos rios testados, de acordo com os pesquisadores, são as emissões de geradoras de eletricidade a carvão. O mercúrio liberado pelas chaminés cai com a chuva nos rios, onde processos químicos naturais o convertem em metilmercúrio, uma forma que entra na cadeia alimentar e chega aos peixes.