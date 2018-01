No Twitter, líderes mundiais exaltam importância do 'Acordo de Paris'

SÃO PAULO - Autoridades mundiais utilizaram suas contas na rede social Twitter para exaltar a importância do Acordo de Paris, como ficou conhecido o compromisso assinado na COP 21 neste sábado (12). "Isto é enorme: quase todos os países do mundo acabam de assinar o acordo de Paris sobre alterações climáticas - graças à liderança norte-americana", escreveu o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

"O acordo é um marco para o planeta. É raro na vida ter a oportunidade de mudar o mundo”, comentou François Hollande, presidente da França, país sede da conferência. “O acordo climático de hoje garante que nossos netos verão que fizemos nosso dever para garantir o futuro de nosso planeta”, disse o primeiro ministro britânico David Cameron.

Ex-vice-presidente americano, o ecologista Al Gore também comemorou. "Hoje, as nações do mundo concluíram um acordo ousado e histórico", escreveu ele. O ministro do Meio Ambiente do Peru, Manuel Pulgar Vidal, lembrou que as bases do acordo haviam sido traçadas no evento anterior, a COP 20, realizada no país latino-americano. "Peru orgulha-se de ter feito parte deste histórico acordo climático", afirmou.