Nível do Mar Morto diminui 11 metros nos últimos 10 anos

O nível das águas do Mar Morto caiu 11 metros nos últimos dez anos e 1,29 metro em 2009, informa o jornal israelense Yediot Aharonot, em sua edição online.

O diário acrescenta que a medição do final de agosto era de 422,89 metros abaixo do nível do mar.

Segundo os responsáveis pela medição das águas, o Mar Morto registra todos os meses uma queda, que em setembro foi de seis centímetros e em agosto, de 18.

A bacia do Mar Morto é a zona mais baixa do planeta e tem uma permanente necessidade de água nos últimos 100 anos, por conta de um pronunciado déficit, causado pelo crescimento da população a seu redor.