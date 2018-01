Níveis de gases do efeito estufa atingem novo recorde em 2011, indica estudo GENEBRA - Os volumes de gases do efeito estufa, apontados como responsáveis pelas mudanças climáticas no planeta, alcançaram um novo recorde em 2011, informou a Organização Meteorológica Mundial em seu boletim anual sobre o efeito estufa, divulgado nesta terça-feira.