New York Fashion Week terá emissão zero de carbono

A Mercedes-Benz New York Fashion Week, que começa nesta quinta-feira (11/2), fará uso de uma combinação de atividades de redução de emissões e de compensação de carbono para garantir que suas emissões sejam reduzidas a zero. De acordo com matéria publicada no site Treehugger, as compensações de emissão de carbono serão feitas através do financiamento de um projeto de manejo florestal de longo prazo em uma floresta na Califórnia e de fontes de gás natural em duas fazendas em Idaho.

Como resultado da iniciativa, aproximadamente mil toneladas de emissões de carbono serão compensadas, ajudando a Mercedes-Benz Fashion Week a se responsabilizar por sua pegada ecológica. Ela está sendo desenvolvida em parceria com a Tetra Pak e a IMG Fashion, e com o apoio da líder mundial em soluções de redução de carbono, The Carbon Neutral Company, que fará o monitoramento e certificação do projeto.

Fern Mallis, vice presidente sênior da IMG Fashion, afirma que a iniciativa é histórica para o evento em Nova York. "Estamos muito empolgados em implementar iniciativas ambientalmente sustentáveis, que servirão de exemplo na indústria da moda."