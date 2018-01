Neve paralisa Marselha, 2a maior cidade da França Uma forte nevasca fechou na quarta-feira o aeroporto internacional de Marselha, no sul da França, e suspendeu todo o tráfego de trens e ônibus na cidade, a segunda maior do país. "As condições climáticas não permitem mais que o tráfego aéreo se dê em condições satisfatórias, por isso o aeroporto de Marselha-Provença está fechado ao tráfego aéreo", disse um porta-voz. A direção do local disse que o aeroporto deve ficar fechado pelo menos até a manhã de quinta-feira. Esta cidade portuária do Mediterrâneo é conhecida por seu clima ameno e ensolarado. Mas a França vem atravessando uma onda de frio que gradualmente se desloca do norte para o sul. O consumo de eletricidade está batendo recordes, devido ao uso da calefação doméstica, e o país inteiro tem registrado transtornos por causa da neve, como foi o caso do principal aeroporto da região de Paris, o Charles de Gaulle. O secretário de Estados dos Transportes, Dominique Bussereau, exigiu na quarta-feira uma investigação sobre o caos "inaceitável" no Charles de Gaulle, onde centenas de vôos foram cancelados e milhares de passageiros ficaram retidos nesta semana. (Reportagem de Jean-Francois Rosnoblet)