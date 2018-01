Nevasca paralisa partes da Grã-Bretanha

O departamento de meteorologia do governo emitiu alertas de risco para todo o país, prevendo que até 40 centímetros de neve podem cair em regiões no sul e na Grande Londres até o fim desta quarta-feira.

Se, como previsto, o frio intenso permanecer até sábado, os problemas podem causar um prejuízo de 2 bilhões de libras (3,2 bilhões de dólares) para a economia britânica.

Stephen Alambritis, da Federação de Pequenos Negócios, estimou que 10 por cento dos 30 milhões de trabalhadores do país faltaram ao trabalho na terça e quarta-feiras.

"O custo para a economia do Reino Unido é de 600 milhões de libras por dia... mas isso diminui com o passar dos dias porque as pessoas encontram formas criativas de chegar ao trabalho ou trabalham de casa", disse ele à Reuters.

Depois que o norte da Inglaterra e a Escócia foram duramente atingidos pelo frio na terça-feira, boa parte do sul da Inglaterra sofreu os efeitos do mau tempo nesta quarta-feira.

Meteorologistas disseram que Hampshire, Oxfordshire, Berkshire, Surrey e Buckinghamshire tiveram volume "excepcionalmente forte" de neve.

Segundo o departamento de meteorologia do governo, a onda de frio, a pior em 30 anos, deve continuar até metade do mês, com mais neve prevista para o sul e o leste.

Cerca de 1.000 motoristas ficaram presos em seus carros numa rodovia em Hampshire durante a madrugada, enquanto muitos outros foram forçados a abandonar seus veículos no resto do país após a neve ter tomado as estradas.

O aeroporto de Gatwick, em Londres, ficou fechado nesta quarta-feira à tarde para limpar a pista, enquanto os voos no Heathrow sofreram atrasos e cancelamentos.

Os aeroportos de Luton e Stansted foram obrigados a fechar, assim como outros aeroportos regionais.

A partida do Campeonato Inglês entre Arsenal e Bolton Wanderers em Londres foi adiada pela neve. As semifinais da Copa da Liga inglesa marcadas para terça e quarta-feiras também foram adiadas devido ao mau tempo.

(Reportagem de Stefano Ambrogi, Kylie MacLellan e Michael Holden)