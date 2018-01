Nevasca atinge Grandes Planícies dos EUA; avança para o leste

Uma mulher morreu em Nebraska num acidente envolvendo dois carros na rodovia interestadual 80, na quarta-feira, perto de Giltner. A polícia estadual disse que o acidente aconteceu em consequência do clima ruim.

Mais de 90 por cento dos voos do aeroporto internacional de Kansas City foram cancelados nesta quinta de manhã, de acordo com o site do aeroporto. Outros 55 voos foram cancelados no aeroporto de Denver, a maioria em consequência das condições climáticas adversas em destinos em Kansas e Nebraska.

A tempestade avançou para o leste a partir das montanhas Rochosas, lançando 25,4 centímetros de neve sobre o Kansas depois de cobrir partes do Arizona.

Alertas de tempestade foram emitidos para a maior parte do centro e do sul das Planícies e para a parte superior do Centro-Oeste e o vale do rio Mississippi, enquanto a tempestade levava neve, granizo e chuva gelada, disse o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

A tempestade deve provocar chuvas e trovoadas em sua extremidade sul, do leste do Texas até a Georgia, segundo a previsão. Os ventos da tempestade chegaram a 119 km/h no Passo de San Augustin, no Novo México, e a 116 km/h em El Paso, no Texas.

A Accuweather, outra agência meteorológica, disse que 25,4 centímetros de neve foram registrados em Wichita, Kansas, no aeroporto às 9h (horário de Brasília).

O governador do Kansas, Sam Brownback, decretou que as agências estatais fechassem na quinta-feira por causa da tempestade.

A neve também significou alívio para regiões atingidas pela seca das Grandes Planícies, uma das maiores áreas do mundo em plantio de trigo.

A neve da forte tempestade caiu até no sul de Tucson, Arizona, na quarta-feira, atrapalhando o tráfego na hora do rush em Denver.

Entre 10,2 cm e 30,5 cm de neve podem cair no Iowa e no norte do Missouri à medida que a tempestade de neve segue para o leste, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

(Reportagem de Ian Simpson e Ben Berkowitz)