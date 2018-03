Negociações sobre clima estão evoluindo, afirma ONU

Os mais de 190 países negociando um acordo para limitar o aquecimento global no encontro em Copenhague estão fazendo um bom progresso nas conversas, afirmou o secretário-executivo da ONU para o clima, Yvo de Boer, nesta quinta-feira, 10. Segundo ele, há avanços especialmente na área de tecnologia para combate às mudanças climáticas em países em desenvolvimento.

"Há seriedade real agora para negociar e bons progressos têm sido feitos em uma série de áreas, especialmente na de tecnologia", disse De Boer, durante entrevista coletiva no quarto dia de negociações. O secretário-executivo notou que as grandes expectativas em torno da conferência em Copenhague "deixam as pessoas nervosas". Após alguns dias de conversas, segundo ele, as pessoas estão mais calmas e "prontas para enfrentar o trabalho, e é nesse ponto que estamos".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo um documento em negociação obtido pela Dow Jones, os países concordaram que um novo "órgão executivo" deve ser estabelecido. Esse órgão seria responsável por "acelerar a ação em desenvolvimento e transferência de tecnologia" no combate às mudanças climáticas.

Veja também:

EUA enfrentam China no COP-15 sobre emissões poluentes

Brasil não aceita compromisso obrigatório para cortar emissões

Impasse em acordo do clima divide países ricos

Os países em desenvolvimento, que têm na China um de seus membros mais importantes e mais francos defensores, querem receber dinheiro e novas tecnologias das nações industrializadas para combater os efeitos negativos da mudança climática e conter suas próprias emissões. O tema, porém, é delicado, pois dá margem a discussões sobre questões como direitos de propriedade intelectual e patentes. As informações são da Dow Jones.