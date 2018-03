Negociações sobre clima devem continuar em 2010, diz Índia

As discussões em torno de um acordo global para combater as mudanças do clima devem continuar no próximo ano, uma vez que o resultado da 15ª Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP-15) de Copenhague pode ficar "bem atrás das expectativas", disse o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh.

O premiê indiano estava falando nesta sexta-feira, 18, para outros líderes mundiais reunidos na tentativa tentar superar o impasse nas negociações, num esforço de último minuto, depois de duas semanas de discussões entre assessores e representantes dos governos, que mostraram uma crescente tensão entre os países em desenvolvimento e as nações ricas.

Já o presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que há ainda muito trabalho até que se chegue a um acordo global sobre o clima. Durante a cúpula, o líder russo acrescentou que seu país planeja manter os cortes planejados em suas emissões de gases causadores do efeito estufa, mesmo se não houver um acordo global em Copenhague. As informações são da Dow Jones.